Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Kamerun Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu için bir açıklama yaptı. Aboubakar 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2024 11:37
Son güncelleme 31 Ocak 2024 11:46
Beşiktaş, Kamerun Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu için bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir."

2-3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Fernando Santos'la birlikte yeniden kadroya dönmesi beklenen Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery