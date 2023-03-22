Beşiktaş'tan 15 milyon euroluk plan

sezon sonunda yollarını ayıracağı futbolcuları bir bir belirlemeye başladı.Bu doğrultudaEverton'a yollayıp ardındanda teknik ekibe dahil edecek olan Beşiktaş;veda sözleşme yenilemeyecek. Kara Kartal'da performansı beklentilerin altında olanveiçin de karar verildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in öncelikli kadro planlaması içinde yer almayan 3 yabancı futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakıldı. İngiliz ekiplerinin takibinde olan Romain Saiss, Fransa ve Portekiz takımlarının radarındaki Valentin Rosier ve Belçika ile Arap kulüplerinin kadrosuna katmak istediği Jackson Muleka'yla lig bitimi yollar ayrılabilir.Sezon başında ve ara transfer döneminde bu 3 isim için teklif alan ancak geri çeviren Beşiktaş yönetiminin, üç futbolcu için de 5'er milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. İdarecileri sezon sonuna kadar performanslarında yükseliş göstermemeleri halinde bu 3 oyuncuyla yolları ayırıp ardından gelecek bonservisle yeni takviyeler yapacak.