Beşiktaş'ta yeni transferler sahne alamadı

Beşiktaş'ın yüzü yeni transferlerden yana gülmedi.
Amartey, Onana, Chamberlain, Zaynutdinov, Rebic, Rashica, Bailly, Tayfur, Emre Can ve Gökhan İnler'i kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, Milot Rashica dışında hiçbir ismi ilk 11'e monte edemedi.
Bu futbolculardan toplam 3 gol, 2 asistlik katkı geldi. Amartey 6 maçta 1, Zaynutdinov 4 maçta 1, Rashica 5 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. Onana da 1 asistle oynadı.
Amartey, Onana, Chamberlain, Zaynutdinov, Rebic, Rashica, Bailly, Tayfur, Emre Can ve Gökhan İnler'i kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, Milot Rashica dışında hiçbir ismi ilk 11'e monte edemedi.
Bu futbolculardan toplam 3 gol, 2 asistlik katkı geldi. Amartey 6 maçta 1, Zaynutdinov 4 maçta 1, Rashica 5 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. Onana da 1 asistle oynadı.