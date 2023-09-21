Beşiktaş'ta yeni transferler sahne alamadı

Yaz transfer döneminde birçok transfer yapan Beşiktaş, Rashica dışında hiçbir ismi ilk 11'e koyamadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni transferler sahne alamadı
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21 Eylül 2023 10:45
Beşiktaş'ın yüzü yeni transferlerden yana gülmedi.

Amartey, Onana, Chamberlain, Zaynutdinov, Rebic, Rashica, Bailly, Tayfur, Emre Can ve Gökhan İnler'i kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, Milot Rashica dışında hiçbir ismi ilk 11'e monte edemedi.

Bu futbolculardan toplam 3 gol, 2 asistlik katkı geldi. Amartey 6 maçta 1, Zaynutdinov 4 maçta 1, Rashica 5 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. Onana da 1 asistle oynadı. 

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