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Beşiktaş'ta yeni gündem: Guido Rodriguez

Beşiktaş, West Ham ile yollarını ayırmayı planlayan Guido Rodriguez'i gündemine aldı.

calendar 26 Temmuz 2025 10:40
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta yeni gündem: Guido Rodriguez
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Geçtiğimiz sezon adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan ancak tercihini West Ham United'dan yana yapan Guido Rodriguez için bu kez Beşiktaş devreye girdi.

Siyah beyazlılar, İngiliz ekibinden ayrılmayı planlayan 31 yaşındaki Arjantinli ön libero yıldızı gündemine aldı.

KİRALAMA SEÇENEĞİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Rodriguez, geride bıraktığımız sezon Premier Lig'de 23 maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez için siyah beyazlılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde çalışıyor. 

 
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