Beşiktaş'ta yeni gündem: Guido Rodriguez

Geçtiğimiz sezon adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan ancak tercihini West Ham United'dan yana yapan Guido Rodriguez için bu kez Beşiktaş devreye girdi.
Siyah beyazlılar, İngiliz ekibinden ayrılmayı planlayan 31 yaşındaki Arjantinli ön libero yıldızı gündemine aldı.
KİRALAMA SEÇENEĞİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Rodriguez, geride bıraktığımız sezon Premier Lig'de 23 maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez için siyah beyazlılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde çalışıyor.
Siyah beyazlılar, İngiliz ekibinden ayrılmayı planlayan 31 yaşındaki Arjantinli ön libero yıldızı gündemine aldı.
KİRALAMA SEÇENEĞİ
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Rodriguez, geride bıraktığımız sezon Premier Lig'de 23 maça çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez için siyah beyazlılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde çalışıyor.