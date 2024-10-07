Beşiktaş'ta tartışılan iki karar!

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü ve milli araya 1 puanla girdi.
Siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst ile Süper Lig'de 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan topladı.
VAN BRONCKHORST'UN İKİ KARARI
Hollandalı teknik adamın kadro konusunda iki kararı tartışmalara neden oldu.
Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçıyla birlikte Semih Kılıçsoy'u üst üste 7. kez yedek bıraktı. Geçen sezon siyah-beyazlı takımın en golcüsü olan 19 yaşındaki futbolcunun üst üste bu kadar maçta yedek kalması siyah-beyazlı taraftarların Hollandalı teknik adama eleştirileri arttırdı.
SEMİH KILIÇSOY
49 yaşındaki teknik adam, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." dedi.
CAN KELEŞ
Giovanni van Bronckhorst'un kadro konusunda yeni transferlerden Can Keleş'i fazla oynatmaması da gündem oldu. Hollandalı teknik adam, 23 yaşındaki futbolcuya bu sezon iki maçta sadece 9 dakika forma şansı verdi. Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle kanat rotasyonunda sıkıntı varken Giovanni van Bronckhorst'un Can Keleş konusundaki kararını sorgulamaya başladı.
SALİH UÇAN
Öte yandan Beşiktaş'ta bu isimlerle birlikte Salih Uçan'ın da bu sezon daha az süre alması tartışmalara neden oldu.
Siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst ile Süper Lig'de 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan topladı.
VAN BRONCKHORST'UN İKİ KARARI
Hollandalı teknik adamın kadro konusunda iki kararı tartışmalara neden oldu.
Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçıyla birlikte Semih Kılıçsoy'u üst üste 7. kez yedek bıraktı. Geçen sezon siyah-beyazlı takımın en golcüsü olan 19 yaşındaki futbolcunun üst üste bu kadar maçta yedek kalması siyah-beyazlı taraftarların Hollandalı teknik adama eleştirileri arttırdı.
SEMİH KILIÇSOY
49 yaşındaki teknik adam, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." dedi.
CAN KELEŞ
Giovanni van Bronckhorst'un kadro konusunda yeni transferlerden Can Keleş'i fazla oynatmaması da gündem oldu. Hollandalı teknik adam, 23 yaşındaki futbolcuya bu sezon iki maçta sadece 9 dakika forma şansı verdi. Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle kanat rotasyonunda sıkıntı varken Giovanni van Bronckhorst'un Can Keleş konusundaki kararını sorgulamaya başladı.
SALİH UÇAN
Öte yandan Beşiktaş'ta bu isimlerle birlikte Salih Uçan'ın da bu sezon daha az süre alması tartışmalara neden oldu.