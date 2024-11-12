Beşiktaş'ta taraftarların hedefinde Gio van Bronckhorst var

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir deplasmanında golsüz beraberlikle puan kaybetti. Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalarak zirve yarışında önemli bir darbe aldı. Bu durum, sahadaki futbol kadar tribündeki Beşiktaş taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı.
Taraftardan sert tepki
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takımlarını desteklemek için yerlerini alan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son dakikalarına doğru teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaparak sahada izledikleri oyunu eleştirdi. Takımın temposuz ve etkisiz performansı, tribünlerde giderek büyüyen bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Başakşehir karşısında takımın 90 dakikada sadece 1 isabetli şut çekebilmesi ve kadro tercihleri sebebiyle eleştirilen Gio, taraftarın hedef tahtasında...
Taraftardan sert tepki
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takımlarını desteklemek için yerlerini alan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son dakikalarına doğru teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaparak sahada izledikleri oyunu eleştirdi. Takımın temposuz ve etkisiz performansı, tribünlerde giderek büyüyen bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Başakşehir karşısında takımın 90 dakikada sadece 1 isabetli şut çekebilmesi ve kadro tercihleri sebebiyle eleştirilen Gio, taraftarın hedef tahtasında...