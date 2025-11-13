Beşiktaş'ta sol beke transfer planı

Beşiktaş, ara transfer döneminde sol beke transfer yapmayı planlıyor.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş, ara transfer döneminde Jurasek ile yollarını ayırmak istiyor. Rıdvan Yılmaz'ın performansı da yeterli bulunmadı.
