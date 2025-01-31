Beşiktaş'ta sol bek harekatı!

UEFA Avrupa Ligine veda eden Beşiktaş, transferde atağa geçmek istiyor.



Di Marzio'nun haberine göre; 21 yaşındaki İsveçli sol bek Samuel Dahl için Beşiktaş, Roma'nın kapısını çaldı.



BONSERVİS BEDELİ 4 MİLYON EURO



2029 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunan oyuncu, 4 milyon euro bonservis bedeli bulunuyor. Beşiktaş oyuncuyu 1+5 yıllık kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamak istiyor.



BİR DİĞER ADAY LIBERATO CACACE



Öte yandan siyah beyazlıların takıma katmak istediği bir diğer sol bek oyuncusu ise İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'de forma giyen Liberato Cacace oldu.



PERFORMANSI



Cacace, bu sezon Empoli formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.



