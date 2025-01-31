Beşiktaş'ta sol bek harekatı!

Beşiktaş, Roma forması giyen sol bek Samuel Dahl ve Empoli'de oynayan bek Liberato Cacace'yi transfer listesine ekledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta sol bek harekatı!
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31 Ocak 2025 22:51

UEFA Avrupa Ligine veda eden Beşiktaş, transferde atağa geçmek istiyor. 

Di Marzio'nun haberine göre; 21 yaşındaki İsveçli sol bek Samuel Dahl için Beşiktaş, Roma'nın kapısını çaldı.

BONSERVİS BEDELİ 4 MİLYON EURO

2029 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunan oyuncu, 4 milyon euro bonservis bedeli bulunuyor. Beşiktaş oyuncuyu 1+5 yıllık kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamak istiyor.

BİR DİĞER ADAY LIBERATO CACACE

Öte yandan siyah beyazlıların takıma katmak istediği bir diğer sol bek oyuncusu ise İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'de forma giyen Liberato Cacace oldu.

PERFORMANSI

Cacace, bu sezon Empoli formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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