Beşiktaş'ta savunma alarmı!

Beşiktaş, Avusturya kampında sadece St. Pölten'i 2-0 yendi, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı, Wolfsberger'e 3-2, Petrzalka'ya 2-1 mağlup oldu. Bu maçlarda attığı 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü.
Geçen sezona göre daha profesyonel tesislerde yapılan kampta, kondisyon ve fiziksel hazırlık çalışmaları dikkat çekti. Antrenör Jonny Northeast, antrenman planlamaları ve uygulamalarda başroldeydi. Yoğun kamp temposu nedeniyle oyuncuların maçlarda zaman zaman yorgunluk yaşadığı gözlemlendi.
PARLAYANLAR VE BEKLENENİN ALTINDA KALANLAR
Kamp döneminde genç oyuncular Demir Ege ve Kartal Kayra performanslarıyla öne çıktı. Jurasek iyi bir görüntü çizerken, yeni transfer Abraham sakatlığı nedeniyle sadece 45 dakika süre aldı.
Gedson Fernandes henüz tam olarak hazır değilken, Rafa Silva kamp boyunca temkinli bir program izledi. Arroyo'nun fiziksel olarak eksikleri olduğu, Muçi'nin ise kampın son bölümünde takıma katıldığı belirtildi. Mario ve Rashica'nın performansı ise beklentilerin altında kaldı.
Geçen sezona göre daha profesyonel tesislerde yapılan kampta, kondisyon ve fiziksel hazırlık çalışmaları dikkat çekti. Antrenör Jonny Northeast, antrenman planlamaları ve uygulamalarda başroldeydi. Yoğun kamp temposu nedeniyle oyuncuların maçlarda zaman zaman yorgunluk yaşadığı gözlemlendi.
PARLAYANLAR VE BEKLENENİN ALTINDA KALANLAR
Kamp döneminde genç oyuncular Demir Ege ve Kartal Kayra performanslarıyla öne çıktı. Jurasek iyi bir görüntü çizerken, yeni transfer Abraham sakatlığı nedeniyle sadece 45 dakika süre aldı.
Gedson Fernandes henüz tam olarak hazır değilken, Rafa Silva kamp boyunca temkinli bir program izledi. Arroyo'nun fiziksel olarak eksikleri olduğu, Muçi'nin ise kampın son bölümünde takıma katıldığı belirtildi. Mario ve Rashica'nın performansı ise beklentilerin altında kaldı.