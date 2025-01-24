Beşiktaş'ta santrforda adaylar Romulo ve Onuachu

Beşiktaş, Paul Onuachu ve Romulo için temaslarını hızlandırdı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sözcü
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Beşiktaş'ta santrforda adaylar Romulo ve Onuachu
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24 Ocak 2025 10:43
Athletic Bilbao galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Beşiktaş'ta transfer gündeminde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Transfer için teknik direktör Ole Gunnar Solskajer'in raporunu bekleyen Beşiktaş, Norveçli hocadan gelecek rapora göre hareket edecek. Ancak siyah-beyazlılar ara transfer döneminde mutlaka bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.

Siyah-beyazlıların gündeminde Göztepe'nin bonservisini aldığı Romulo ve Southampton forması giyen Paul Onuachu yer alıyor.

Beşiktaş, bu iki isim için yaptığı girişimlere hız verdi.

PERFORMANSLARI

Göztepe'de bu sezon 18 maçta süre bulan Romulo, 10 gol attı ve 6 asist yaptı. Göztepe, geçtiğimiz günlerde Athletico Paranaense'den 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini 2.5 milyon euro karşılığında satın almıştı.

Paul Onuachu ise bu sezon Southampton'da süre bulduğu 14 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

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