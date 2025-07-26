Arthur Masuaku'nun takıma veda etmesi sonrasında sol beke David Jurasek'i getiren Beşiktaş, Çek oyuncunun Shakhtar Donetsk karşılaşmasında gösterdiği kötü performans sonrasında transfer için yeniden arayışa geçti.



HAREKETE GEÇİLDİ



Siyah-beyazlı yönetimin, İskoçya Premiership kulüplerinden Glasgow Rangers'ta görev alan Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek için harekete geçti.



RIDVAN'IN DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞTİ



2022/2023 sezonunda Beşiktaş'ta İskoç ekibine 4 milyon Euro ücret karşılığında transfer olan milli oyuncu, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'ye geri dönüş kapılarını kapatmış olsa da bu sefer düşünceleri değişti.



RANGERS'TA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR



Geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers'ta giydiği forma numarasının, kendisine danışılmadan başka bir futbolcuya verilmesi ve yeni sezon planlamasında geri planda kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan 24 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu bakıyor.



TEMASLAR BAŞLAYACAK



Rangers'ın, genç sol bek için 3 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenilirken, iki kulüp arasında kısa süre içinde resmi temasların başlaması bekleniyor.



PERFORMANSI



İskoç ekibiyle toplamda 77 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.



