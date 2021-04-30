Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kararı

Çaykur Rizespor deplasmanında attığı muhteşem golden öte bu sene yaptığı birbirinden kritik asistlerle Süper Lig'in açık ara en iyilerinden olan Rachid Ghezzal için Beşiktaş Yönetimi elini çabuk tutma kararı aldı.



TÜRKİYE'DEN TALİPLERİ VAR



Siyah-beyazlı yönetime son günlerde gelen bilgilere göre Türkiye'den bazı kulüplerin de Cezayirli oyuncuyla yakından ilgilendiği ortaya çıktı. Beşiktaşlı idarecilerin bu nedenle sezon bitmeden Ghezzal'ın bonservis problemini mutlaka çözmek istedikleri ifade edildi.



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın büyük çabaları sonunda transferin bitmesine saatler kala kadroya dahil edilen Ghezzal'ın bonservisini almak için İngiliz ekibi Leicester City ile resmi pazarlıklara başlayan Beşiktaş Yönetimi, ikinci görüşmesini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.



Leicester City'nin 1 yıl sözleşmesi kalan Ghezzal'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı ve bu konuda pazarlığa açık olduğu kaydedildi. Yıldız oyuncunun da kariyerine adeta yeniden doğduğu Beşiktaş'ta devam etmek istediği aktarıldı.



ABOUBAKAR VE TÖRE İLE DEVAM



Siyah-beyazlı yönetimin ayrıca Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre'nin de önümüzdeki sezon takımda kalması için şimdiden kolları sıvadığı bildirildi. Aboubakar ve Gökhan sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş, yıllık ücretine ciddi bir zam yaparak Aboubakar'ı ikna etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Rize'de attığı golle alkış toplayan Gökhan'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu da kullanmayı düşünüyor.



16 ASİST VE 5 GOL



Süper Lig'de 27 maça çıkan Rachid Ghezzal tam 16 asist, 5 gole imza attı. 1 gol, 1 asistle Çaykur Rize maçına damgasını vuran Cezayirli yıldız bu sezon 21 gole doğrudan katkı yaptı.



ÖZEL PAYLAŞIM



Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor maçından sonra özel bir paylaşım yaptı. Gol vuruşunun fotoğrafını sosyal medya hesabına koyan yıldız futbolcu, "+3! Elhamdulillah" notunu yazdı. Ghezzal'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.



