Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal büyük oynuyor

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, sakatlığını atlatmasının ardından takıma son derece iyi döndü. Yıldız oyuncu, form grafiğini en yüksek seviyeye çekerek eski günlerinden esintiler sunmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal büyük oynuyor
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20 Ekim 2023 08:03
Sezon başında adı gönderilecekler arasında yer alan ve bir ara taraftar tarafından eleştiri oklarının hedefi olan Cezayirli kanat oyuncusu, son dönemde ise çıkışa geçti.

Çıktığı maçlarda eski günlerden enstantaneler ortaya koyan 31 yaşındaki futbolcu, tıpkı Cenk Tosun gibi ekstra olarak idmanlara devam ediyor.

Bu sezon 7 maçta 1 gol ve 3 asist yapan Rachid Ghezzal'ın, yeniden eski formuna dönmek istediği bildirildi.

Bu doğrultuda Ghezzal, Galatasaray derbisini kendisi adına büyük bir çıkış olarak görüyor. 

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