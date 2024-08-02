Beşiktaş'ta öz kaynak başarısı!

Beşiktaş, öz kaynak düzeniyle Türk futboluna damga vuruyor. Son 3 yılda A takıma kazandırdığı 8 oyuncuyla dikkat çeken siyah-beyazlılar, 3 genç yıldızı Avrupa'ya gönderdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta öz kaynak başarısı!
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02 Ağustos 2024 11:01
Beşiktaş, son yıllarda öz kaynaktan A takıma çıkardığı oyuncularla Türk futbolunda beklenen adımları atmaya başladı.

Öz kaynak düzeninin son halkaları Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Semih Kılıçsoy, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz ve son olarak Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Son 3 yılda 8 oyuncuyu öz kaynaktan A takıma adapte eden Beşiktaş, 3 oyuncusunu da Avrupa'ya gönderdi.

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla yıldızlaşan 17 yaşındaki golcü Mustafa Erhan'dan da siyah-beyazlılar çok şeyler bekliyor.

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