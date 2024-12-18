Beşiktaş'ta oyuncular sitemli: 'Sahipsiz kaldık'





FUTBOLCULAR AYRI AYRI VAKİT GEÇİRİYOR

Beşiktaş , ligde hiç galibiyeti olmayan Adana Demirspor'a deplasmanda mağlup olarak dibe vurdu.

Ligde zirvenin 16 puan gerisine düşen, Avrupa'da da şansı azalan siyah-beyazlıları bu noktaya getiren birçok konu bulunuyor. Bir yandan girilen seçim süreci ve mevcut transferi kimin yaptığı ile ilgili tartışmalar devam ederken diğer yandan maaşların geç ödenmesi ve takım içindeki gruplaşmalar ciddi sıkıntılara neden oldu. Afrikalılar, Portekizliler ve yerli futbolcuların ayrı ayrı vakit geçirdiği öğrenilen Beşiktaş'ta bazı isimlerin de isteksiz tavırları sahaya net olarak yansıyor.



"SAHİPSİZ BIRAKILDIK"





Tüm bunların yanı sıra oyuncular, özellikle son bir ayda yaşananların ardından "Sahipsiz kaldık, ortada bırakıldık" diye sitem etti. Maç sonrası Salih Uçan, "Söylenecek çok şey var ama sezon sonu söylenir. Biz de içeriden bazı şeylere şahit oluyoruz. Ancak sahada mücadele edemeyişin bir açıklaması yok" diyerek Ümraniye'de huzur kalmadığının mesajını verdi. Devre arası yaklaşırken ayrılmak isteyenlerin de sayısı artmaya başladı. Bileti kesilenler olsa da yeni gelecek yönetim, Serdar Topraktepe'den alacağı raporla kadroya dair kararları verecek.



