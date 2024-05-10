Beşiktaş'ta önce teknik direktör sonra transfer

Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaşarken Türkiye Kupası finaline adını yazdırıp teselli bulan Beşiktaş'ta yönetim, yeni sezon öncesi kadro planlaması çalışmalarını şimdilik askıya aldı.
Başkan Hasan Arat ve ekibi, yeni teknik direktörü belirlemeden transfer yapmama kararı aldı. Arat, hem Nuri Şahin hem de Şenol Güneş ile yaptığı görüşmelerin detaylarını yönetimdeki isimlere aktaracak. Toplantıda Sergen Yalçın da gündeme gelecek. Kararın önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
"TAKIMIN KONSANTRASYONU BOZULMASIN"
Kara Kartal'ın transfer rotası ise yeni hocanın belirlenmesinin ardından belli olacak. Siyah-beyazlı transfer komitesinin önünde Salih Özcan, Angel Di Maria, Mario Hermoso gibi önemli isimler var. Elden çıkarılması gündemde olan 12 yabancı oyuncu ile ilgili çalışmalar da yeni gelecek teknik direktöre endekslendi. Başkan Hasan Arat'ın, yöneticilerden "Kupa finaline kadar bu konularla ilgili açıklama yapmayalım. Takımın konsantrasyonu bozulmasın" dediği belirtiliyor.
Başkan Hasan Arat ve ekibi, yeni teknik direktörü belirlemeden transfer yapmama kararı aldı. Arat, hem Nuri Şahin hem de Şenol Güneş ile yaptığı görüşmelerin detaylarını yönetimdeki isimlere aktaracak. Toplantıda Sergen Yalçın da gündeme gelecek. Kararın önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
"TAKIMIN KONSANTRASYONU BOZULMASIN"
Kara Kartal'ın transfer rotası ise yeni hocanın belirlenmesinin ardından belli olacak. Siyah-beyazlı transfer komitesinin önünde Salih Özcan, Angel Di Maria, Mario Hermoso gibi önemli isimler var. Elden çıkarılması gündemde olan 12 yabancı oyuncu ile ilgili çalışmalar da yeni gelecek teknik direktöre endekslendi. Başkan Hasan Arat'ın, yöneticilerden "Kupa finaline kadar bu konularla ilgili açıklama yapmayalım. Takımın konsantrasyonu bozulmasın" dediği belirtiliyor.