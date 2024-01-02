Siyah-beyazlı takımda yalnızca 10 maçta süre bulabilen Onana, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile birlikte performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluklar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

'ın temmuz ayında Fransa'nın Lens kulübünden 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı'nın kiralık olarak ayrılması bekleniyor.Performansı sürekli tartışma konusu olan Kamerunlu futbolcu, hiçbir teknik adamın gözüne giremedi.23 yaşındaki stopere yapılan yatırımı kurtarmak isteyen siyah-beyazlılar, en azından kiralık gönderip oynamasını sağlamak ve performansının düzelmesini umuyor.Fransa Ligue 2'de mücadele eden eski kulübüve'in, Onana'yla ilgilendiği kaydedildi.