Şenol Güneş yönetiminde bir değişim süreci yaşayan Beşiktaş , bu süreci kadro anlamında da gerçekleştirmeyi planlıyor.



Ara transfer döneminde sol kanat takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar gündemine Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme'yi aldı. Takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı yönetiminde gerçekleştirilen transferler için çalışmalara başlanırken Şenol Güneş'in istediği isimlerden birisi daha netlik kazandı.



KİRALAMA TEKLİFİ



Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Fayha'ya transfer olan Nijeryalı yıldızla ilk teması sağlayan Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncudan olumlu dönüş aldığı yönetimin ara transfer döneminde Suudi kulübüne tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.



7 MAÇTA 3 GOL



Bu sezon Al Fayha ile 7 maça çıkan Nwakaeme bu karşılaşmalarda 3 gole imza attı.



