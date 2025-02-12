Beşiktaş'ta Masuaku zirvesi

Beşiktaş'ta yönetim, Arthur Masuaku'nun sözleşmesi konusunda kararını verdi.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Masuaku zirvesi
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12 Şubat 2025 09:27
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sona ererken yönetimin odağı iç transfere yöneldi.

Bu gelişmelerden bir tanesi Arthur Masuaku konusunda yaşandı. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinde "Maçların %70'inde 45 dakika ve üzeri oynarsa 1 yıl daha kontratı uzar" maddesi bulunan oyuncuyla başkan Serdal Adalı bizzat görüştü. Masuaku'ya "Bu maddeyi kaldıralım" derken, olumlu yanıt aldı.

Tecrübeli sol bek ile el sıkışan siyah-beyazlı ekip, kontratı revize edecek. Böylelikle Masuaku'nun 4 maç daha oynaması halinde 1 yıl uzama opsiyonu ortadan kalkmış olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 maça çıkan Arthur Masuaku 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.




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