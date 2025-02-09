Beşiktaş'ta Keny Arroyo, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Keny Arroyo, sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta Keny Arroyo, sağlık kontrolünden geçti
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09 Şubat 2025 14:45

Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrollerde genç futbolcu, "kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde" muayene edildi. 

Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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