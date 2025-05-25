Beşiktaş'ta Joao Mario 6. golünü attı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Joao Mario, siyah-beyazlı formayla 6. gol sevincini yaşadı.
Siyah-beyazlı takımın 1-0 geriye düşmesinden 3 dakika sonra ceza sahasında bulduğu topu ağlara gönderen tecrübeli oyuncu skoru 1-1 yaparak takımını yeniden oyuna ortak etti.
Ligde 4. golünü atan Portekizli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer gol kaydetti.
Siyah-beyazlı takımın 1-0 geriye düşmesinden 3 dakika sonra ceza sahasında bulduğu topu ağlara gönderen tecrübeli oyuncu skoru 1-1 yaparak takımını yeniden oyuna ortak etti.
Ligde 4. golünü atan Portekizli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer gol kaydetti.
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