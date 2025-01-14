Beşiktaş'ta Jean Onana'nın rotası İtalya!

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Jean Onana, Fransa'dan istediğini bulamazsa rotasını İtalya'ya çevirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Jean Onana'nın rotası İtalya!
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14 Ocak 2025 08:37
Son güncelleme 14 Ocak 2025 08:38

Beşiktaş'ta gidecekler listesinin ilk sırasındaki Jean Onana, Fransa'dan istediğini bulamazsa İtalya'ya rotasını çevirecek.

Kamerunlu orta sahanın temsilcileri Ligue 1 ekipleri ile temas kurarken, Serie A ve Serie B takımlarına da odaklanacak.

İTALYA EKİPLERİNİN İLGİSİ CİDDİ

25 yaşındaki oyuncuya İtalyan ekiplerinin kiralık olarak ciddi bir ilgisinin olduğu bildirildi.

 

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