Beşiktaş'ta Jean Onana'nın rotası İtalya!

Beşiktaş'ta gidecekler listesinin ilk sırasındaki Jean Onana, Fransa'dan istediğini bulamazsa İtalya'ya rotasını çevirecek.



Kamerunlu orta sahanın temsilcileri Ligue 1 ekipleri ile temas kurarken, Serie A ve Serie B takımlarına da odaklanacak.



İTALYA EKİPLERİNİN İLGİSİ CİDDİ



25 yaşındaki oyuncuya İtalyan ekiplerinin kiralık olarak ciddi bir ilgisinin olduğu bildirildi.







