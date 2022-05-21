Beşiktaş'ta Ismael iç sahada 5 puan topladı

Beşiktaş'ta 31. hafta itibarıyla göreve başlayan teknik direktör Valerien Ismael, Vodafone Park'ta sezonu 1 puanla noktaladı.
İç sahadaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, daha sonra Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Kasımpaşa'ya 3-0 yenilirken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Ismael, siyah-beyazlı taraftarların önünde sezonu kapattığı maçta ise Konyaspor'a 1-1 berabere kalarak, Dolmabahçe'de 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puan toplayabildi.
İç sahadaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, daha sonra Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Kasımpaşa'ya 3-0 yenilirken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Ismael, siyah-beyazlı taraftarların önünde sezonu kapattığı maçta ise Konyaspor'a 1-1 berabere kalarak, Dolmabahçe'de 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puan toplayabildi.
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