Beşiktaş'ta Ismael iç sahada 5 puan topladı

Beşiktaş'ta Önder Karaveli sonrası göreve getirilen Valerien Ismael, bu sezon iç sahada 5 puan toplayabildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ismael iç sahada 5 puan topladı
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21 Mayıs 2022 22:46
Beşiktaş'ta 31. hafta itibarıyla göreve başlayan teknik direktör Valerien Ismael, Vodafone Park'ta sezonu 1 puanla noktaladı.

İç sahadaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, daha sonra Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Kasımpaşa'ya 3-0 yenilirken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Ismael, siyah-beyazlı taraftarların önünde sezonu kapattığı maçta ise Konyaspor'a 1-1 berabere kalarak, Dolmabahçe'de 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puan toplayabildi.

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