Beşiktaş'ta Immobile planları bozdu!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin tam hazır olmaması Göztepe maçı öncesi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un planlarını bozdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Immobile planları bozdu!
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23 Kasım 2024 10:18
Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile, 2 Kasım'da oynanan Kasımpaşa maçına 11'de başlamış ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamamıştı. Ardından Malmö ve Başakşehir karşılaşmalarını kaçıran golcü futbolcunun, milli arada takıma dönmesi beklense de bu gerçekleşmedi.

PLANLARI BOZDU

Cuma günü ilk kez takımla çalışan 34 yaşındaki santrfor, Göztepe maçında kadroya dahil edilse dahi hazır olmadığı için 11'de yer almayacak. Bu durum, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un planlarını bozdu.

İKİ AYRI PLAN

Siyah-beyazlılar pazar günü Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Hollandalı hoca, Semih Kılıçsoy'u santrfor, Ernest Muçi'yi ise sol kanat olarak düşünüyordu. Ancak Muçi'nin de Arnavutluk Milli Takımı'ndan sakat dönmesi deneyimli çalıştırıcının planlarını altüst etti. Van Bronckhorst'un kafasında şimdi iki ayrı plan var.

MUSTAFA HEKİMOĞLU YA DA JOAO MARIO

Giovanni van Bronckhorst'un denklemindeki planlardan biri, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun santrfor bölgesinde görev alması ve Semih Kılıçsoy'un sol kanada geçmesi üzerine kurulu. Diğer plan ise Joao Mario'nun sol kanat, Semih'in de santrfor oynamasına göre yapıldı.

49 yaşındaki hocanın, bu iki seçenekten birini cumartesi günkü taktik antrenman sonrası karara bağlayacağı kaydedildi.

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