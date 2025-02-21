Beşiktaş'ta Immobile Eyüp deplasmanında da kayıp!

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Eyüpsopr karşısında da gol sevinci yaşayamadı.



Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz gol atmayı başaramadı.



Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK'ye atan Immobile, ikinci yarıda oynanan Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının ardından Eyüpspor'u da boş geçti.



Bu sezon ligde 10 maçta tabelayı değiştiren tecrübeli futbolcu, Rafa Silva'nın attığı golde pası veren isim olurken 27. dakikada yakaladığı net fırsatı ise gole çeviremedi.



Teknik direktör Solskjaer, ikinci yarıda Immobile'yi kenera alırken forvet bölgesinde Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.



















