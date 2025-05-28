Beşiktaş'ta Immobile çıkmazı: Ayrılma şartı ortaya çıktı!

Beşiktaş yönetimi, hem yüksek maliyeti hem de sahadaki istikrarsız performansı nedeniyle Ciro Immobile ile yolları ayırmayı planlıyor.
MALİYETİ 10.5 MİLYON EURO
Ancak 35 yaşındaki İtalyan forvetin ayrılmaya niyeti yok. Yıllık 6 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra, 2 milyon Euro imza parası ve 2.5 milyon Euro vergi yüküyle birlikte kulübe toplamda yıllık 10.5 milyon Euro'ya mal olan Immobile, kontratının son yılına kadar kalmak istiyor.
Siyah-beyazlı yönetim daha önce yaptığı açıklamada, "Immobile gelecek sezonun ücretini alıp gitmek isteyen biri değil. Elimize ulaşan bilgilere göre sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak yıldız futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı çeşitli paylaşımlarla kulüpte kalmak istediğini yeniden vurguladı.
"BAŞKA KULÜP KARŞILARSA GİDERİM"
Son olarak yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan aldığım maaşı başka bir kulüp verirse gidebilirim. Ancak taraftarı çok sevdim, burada kalıp zaferler yaşamak istiyorum" diyen Immobile, ayrılığa pek sıcak bakmadığını ortaya koydu. Yönetim, bu durum karşısında uzlaşmacı bir çözüm arayışında olsa da Immobile, şartları değişmediği sürece sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş forması giymekte kararlı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 41 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 19 gol ve 4 asist kaydetti.
MALİYETİ 10.5 MİLYON EURO
Ancak 35 yaşındaki İtalyan forvetin ayrılmaya niyeti yok. Yıllık 6 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra, 2 milyon Euro imza parası ve 2.5 milyon Euro vergi yüküyle birlikte kulübe toplamda yıllık 10.5 milyon Euro'ya mal olan Immobile, kontratının son yılına kadar kalmak istiyor.
Siyah-beyazlı yönetim daha önce yaptığı açıklamada, "Immobile gelecek sezonun ücretini alıp gitmek isteyen biri değil. Elimize ulaşan bilgilere göre sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak yıldız futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı çeşitli paylaşımlarla kulüpte kalmak istediğini yeniden vurguladı.
"BAŞKA KULÜP KARŞILARSA GİDERİM"
Son olarak yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan aldığım maaşı başka bir kulüp verirse gidebilirim. Ancak taraftarı çok sevdim, burada kalıp zaferler yaşamak istiyorum" diyen Immobile, ayrılığa pek sıcak bakmadığını ortaya koydu. Yönetim, bu durum karşısında uzlaşmacı bir çözüm arayışında olsa da Immobile, şartları değişmediği sürece sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş forması giymekte kararlı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 41 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 19 gol ve 4 asist kaydetti.
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