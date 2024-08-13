Beşiktaş'ta iki transfer planı!

Beşiktaş'ta transfer için kollar bir kez daha sıvandı… 22 Ağustos'ta Avrupa Ligi play-off turuna çıkacak olan siyah-beyazlılar, Cher Ndour dışında 2 oyuncu takviyesi ile turu garantilemenin peşinde. Bu konuda hamle yapılacak mevkiler ise kanat ve sol bek…
SOL BEK ADAYLARI
Beşiktaş, sol bekte Arthur Masuaku ile yollarını ayırmak isterken iki oyuncu ile temaslarını sıklaştırdı. Adı Galatasaray ile de anılan Aston Villa'dan Lucas Digne adaylardan biri. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kulübü ile 46 maçta forma giyerken 2 asist-3 gol katkısı sağladı. Sol bekte diğer gündeme gelen isim ise Ajax'tan Borna Sosa. Geçtiğimiz sezon Ajax'ın Stuttgart'tan 8 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için ayrılık çanları çalarken Kartal da 26 yaşındaki futbolcu için devrede.
KANAT İÇİN GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Kanat bölgesine yeni isim kazandırmak için haziran ayından bu yana görüşmeler sürerken Angel di Maria da nabız yoklanan oyunculardandı. Arjantinli yıldız, Benfica'da kalırken yeni temas kurulan isim Atletico Madrid'den Angel Correa. Bu aşamada ise sol ayağını kullanan bir futbolcu için ağırlık verilirken, bu isim ise Chelsea'nin sambacısı Angelo… 19 yaşındaki hücum oyuncusunun sol ayaklı olması ve ileri bölgede her mevkide oynaması en önemli artısı olarak öne çıktı. Hırvat sol bek, Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin formasını Arnavutluk maçında 6 dakika giydi.
SOL BEK ADAYLARI
Beşiktaş, sol bekte Arthur Masuaku ile yollarını ayırmak isterken iki oyuncu ile temaslarını sıklaştırdı. Adı Galatasaray ile de anılan Aston Villa'dan Lucas Digne adaylardan biri. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kulübü ile 46 maçta forma giyerken 2 asist-3 gol katkısı sağladı. Sol bekte diğer gündeme gelen isim ise Ajax'tan Borna Sosa. Geçtiğimiz sezon Ajax'ın Stuttgart'tan 8 milyon Euro'ya aldığı oyuncu için ayrılık çanları çalarken Kartal da 26 yaşındaki futbolcu için devrede.
KANAT İÇİN GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Kanat bölgesine yeni isim kazandırmak için haziran ayından bu yana görüşmeler sürerken Angel di Maria da nabız yoklanan oyunculardandı. Arjantinli yıldız, Benfica'da kalırken yeni temas kurulan isim Atletico Madrid'den Angel Correa. Bu aşamada ise sol ayağını kullanan bir futbolcu için ağırlık verilirken, bu isim ise Chelsea'nin sambacısı Angelo… 19 yaşındaki hücum oyuncusunun sol ayaklı olması ve ileri bölgede her mevkide oynaması en önemli artısı olarak öne çıktı. Hırvat sol bek, Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin formasını Arnavutluk maçında 6 dakika giydi.