Beşiktaş'ta Ghezzal'dan görsel şölen

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Sivasspor karşısındaki performansıyla maça damgasını vurmayı başardı.

Abone Ol
Beşiktaş'ta Ghezzal'dan görsel şölen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2022 09:21
Başarılı kanat oyuncusu, Michy Batshuayi'nin attığı ilk gol öncesi pozisyonu hazırlayan isim oldu. 43'te şık bir kafa vuruşuyla rakip fileleri havalandıran Ghezzal, bu golle büyük alkış topladı. Deneyimli futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla ilk kafa golünü attı. Ghezzal'ın frikikten rakip kaleye gönderdiği bir şut da direğe takıldı. 90 dakika oyunda kalan Rachid, kalitesini maç boyunca sahaya yansıtarak adeta bir görsel şölen sundu.

"Katkı verdiğim için mutluyum"

Kartal'ın yıldızı Rachid Ghezzal, maçın ardından şu sözleri kullandı: "Skora katkı verdiğim için mutluyum. Zor bir maçtı. İnanılmaz bir sezon yaşıyoruz, her maç savaşmamız gerekiyor. Vazgeçmiyoruz, sürekli deniyoruz. Skoru korumakta neden zorlandığımızı bilmiyorum. Bugün 3 gol attık, 3-2 oldu. Önceki maçta ikinci golü atıp maçı bitirme fırsatını yakalayamıyorduk. Sivas deplasmanında 3 gol atmak çok zordur."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.