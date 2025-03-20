Beşiktaş'ta forvet için tek hedef Schick!

Sezon sonu Ciro İmmobile'den çıkmak isteyen Beşiktaş, İtalyan golcünün maaş yükünü Patrik Schick transferi için ayıracak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta forvet için tek hedef Schick!
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20 Mart 2025 08:36
Arat, Ciro Immobile'yi Kartal yapmıştı. Ancak sezona her ne kadar iyi başlasa da ortaya koyduğu performansla son dönemde beklentilerin altında kalan Immobile'yle sezon sonu yollar ayrılacak. Yıldız ismin maaş artı bonuslarla 10 milyon Euro'yu bulan mali yükü, yeni golcüye aktarılacak.

Siyah Beyazlılar geçtiğimiz sezonlarda görüşülen ama şartlar olmadığı için transfer edilemeyen Patrik Schick için yeniden şartları zorlayacak. İlk etapta Çek golcü için Leverkusen'e satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacak olan idareciler, olumsuz yanıt gelirse oyuncuyu direkt olarak almaya çalışacak.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Leverkusen ile bu sezon 36 maça çıkan yıldız golcü, 23 gol ve 1 asist kaydetti. 

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