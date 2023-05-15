Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için karar

Beşiktaş'ta yeni sezonda Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılması kesinleşti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için karar
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15 Mayıs 2023 10:16
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye geçen Ersin Destanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme var...

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sabah ile oynanan hazırlık maçında kötü bir performans sergileyen Ersin'e gelen teklifler değerlendirecek.

BEKLENTİ 3 MİLYON EURO

Siyah-Beyazlılar, Ersin'in satışından 3 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Genç oyuncuya Fransa'dan teklifler var. 22 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.

SALİH UÇAN İYİLEŞTİ

Sakatlığı nedeniyle Fraport Tav Antalyaspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan iyileşti. Deneyimli futbolcu, görev verilmesi halinde Adana deplasmanında oynayabilecek. 

 
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