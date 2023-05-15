Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye geçen Ersin Destanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme var...
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Sabah ile oynanan hazırlık maçında kötü bir performans sergileyen Ersin'e gelen teklifler değerlendirecek.
BEKLENTİ 3 MİLYON EURO
Siyah-Beyazlılar, Ersin'in satışından 3 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Genç oyuncuya Fransa'dan teklifler var. 22 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.
SALİH UÇAN İYİLEŞTİ
Sakatlığı nedeniyle Fraport Tav Antalyaspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan iyileşti. Deneyimli futbolcu, görev verilmesi halinde Adana deplasmanında oynayabilecek.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Sabah ile oynanan hazırlık maçında kötü bir performans sergileyen Ersin'e gelen teklifler değerlendirecek.
BEKLENTİ 3 MİLYON EURO
Siyah-Beyazlılar, Ersin'in satışından 3 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Genç oyuncuya Fransa'dan teklifler var. 22 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.
SALİH UÇAN İYİLEŞTİ
Sakatlığı nedeniyle Fraport Tav Antalyaspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan iyileşti. Deneyimli futbolcu, görev verilmesi halinde Adana deplasmanında oynayabilecek.