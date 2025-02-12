Beşiktaş'ta Emirhan Demircan transferi rafa kalktı

Beşiktaş, Emirhan Demircan için Bayern Münih'n 2. takımıyla anlaşma sağlayamadı. Transferi rafa kaldıran Beşiktaş'ın yeni sezon için hamle yapması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta Emirhan Demircan transferi rafa kalktı
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12 Şubat 2025 10:56
Transfer çalışmalarını noktalayan Beşiktaş, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Emirhan Demircan için Alman ekibiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferinden şu an için vazgeçildiği ifade ediliyor.

Siyah-Beyazlı kurmayların genç futbolcu için yeni sezonda bir girişimde bulunması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 15 maça çıkan gurbetçi futbolcu 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.


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