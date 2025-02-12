Beşiktaş'ta Emirhan Demircan transferi rafa kalktı

Transfer çalışmalarını noktalayan Beşiktaş, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Emirhan Demircan için Alman ekibiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.
20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferinden şu an için vazgeçildiği ifade ediliyor.
Siyah-Beyazlı kurmayların genç futbolcu için yeni sezonda bir girişimde bulunması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 15 maça çıkan gurbetçi futbolcu 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferinden şu an için vazgeçildiği ifade ediliyor.
Siyah-Beyazlı kurmayların genç futbolcu için yeni sezonda bir girişimde bulunması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 15 maça çıkan gurbetçi futbolcu 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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