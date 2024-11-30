Beşiktaş'ta demeç savaşları; Hasan Arat - Samet Aybaba





İşte Hasan Arat'ın Candaş Tolga Işık ile paylaştığı belgeler;















"SAMET HOCA İNGİLİZCE BİLMİYOR"



"Joe Worrall transferindeki imza taklidi" iddiası hakkında konuşan Arat, "Samet Hoca'nın İngilzcesi olmadığı için orada kulüp menajeri Hüseyin Yücel'in direktifiyle Samet Hoca imzalı böyle bir teklifi Nothingam'a geçmiş. Ben de bu teklifi görünce hemen iptal edin dedim. 24 saat geçmeden teklif iptal edildi. Orada teknik bir hata olmuş. Sahte imza diye bir şey yok. Şu andaki yönetim halka açık şirketin evraklarını kamuya açıklayan Samet Aybaba'ya dava açmazsa bu yönetim sorumludur. Ayrıca Joe Worrall bahsedilen rakamlara değil 500 bin sterlin' kiralanmıştır" sözlerini sarf etti.



SAMET AYBABA: "YALAN SÖYLÜYOR"



Öte yandan Fırat Günayer'e konuşan Samet Aybaba, " Samet Aybaba, yıllık 27 milyon liralık bu sözleşmeyi imzalamadığım için böyle konuşuyor. Burada yazan primler de komisyon mu? Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabında komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir" ifadelerini kullandı.İşte Hasan Arat'ın Candaş Tolga Işık ile paylaştığı belgeler;iddiası hakkında konuşan Arat,Öte yandan Fırat Günayer'e konuşan Samet Aybaba,



NE OLMUŞTU?



Samet Aybaba düzenlediği basın toplantısında, "Friedel diye bir arkadaşımız göreve geldi. 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karışmayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendini oranın imparatoru sanmaya başladı. Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu ne demek dedim ya. Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak. Bu olayların hepsinin şahidi var." ifadelerini kullanmıştı.



Öte yandan Joe Worrall transferinde imzasının taklit edildiğini iddia eden Aybaba, "Joe Worrall transferinde benim elektronik imzam kullanılarak teklif yapılmış. Kulübü aradğımda 'Sizin bilginiz vardır' dediler. Hangi yönetici olduğunu bilmiyorum." sözlerini sarf etmişti.