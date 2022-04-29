Beşiktaş'ta çılgın plan: Sörloth ve Bas Dost

Gelecek sezon gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Beşiktaş, forvet bölgesi için 2 ismi ana hedef olarak belirledi. Hedefteki isimler Sörloth'un yanı sıra Bas Dost.Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda golcülerin katkısı inanılmaz olmuştu. Mario Gomez 2015-2016 sezonunda 26 gol atmış ve şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Bir sezon sonra Alman golcü takımdan ayrılırken yerine gelen Kamerunlu Aboubakar, Cenk ile birlikte harika bir uyum yakalamış, Kamerunlu 12 gol atarken Cenk de 20 kez fileleri sarsmış ve Kartal duble yapmıştı. Ve geçen sezon geri dönen Aboubakar son 10 maçın 9'unda forma giymemesine rağmen 15 gol atmış, sol kanatta oynayan Larin'in performansını da yükseltip 19 gole ulaşmasında katkı vermişti. Bu örneklerden harekete geçen Beşiktaş yönetimi benzer bir sinerjiyi yaratmak için üst düzeyde bir forvet ve çok iyi bir alternatif hücumcu almanın şart olduğuna inanıyor.Hedefteki isimler Sörloth ile Bas Dost. Norveçli Sörloth birinci forvet olarak düşünülüyor ve uzun süredir Kartal'ın gündeminde, bonservis için Leipzig'e şartlar sunulmuş durumda. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor 'da ligde 24, toplamda 33 gol atan Sörloth'un Gomez-Aboubakar etkisi yaratacağına inanıyor. Bast Dost da Cenk ve Larin gibi alternatif hücumcu olarak skora önemli oranda katkı yapacağı düşünülen bir isim. Yönetim şampiyonluk için kilit nokta olarak gördüğü forvet transferinde bu iki ismi kadroya katarak önümüzdeki sezon yarışı en önde göğüsleme konusunda çok önemli bir adım atacağına inanıyor.