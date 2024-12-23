Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'ya mecburi af!

Beşıktaş'ın Trendyol Süpert Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın en çok konuşulan ismi hiç Arthur Masuaku oldu.



SON 20 DAKİKA FORMA GİYDİ



Takımın en çok eleştiri alan futbolcuları arasında yer alan Demokratik Kongolu sol bek, geçtiğimiz kasım ayında 160 bin Euro'luk alacağı ödenmediği için kulübe ihtarname çekince başkan Hüseyin Yücel ve yönetiminin büyük tepkisini çekmişti. Yönetim kurulu tarafından maçlarda oynatılmaması kararı alınan Masuaku, buna rağmen Alanyaspor karşılaşmasında kadroya alındı ve son 20 dakikada forma giydi.



TRİBÜNLERDEN TEPKİ GÖRDÜ





Oyuna girdiği andan itibaren Beşiktaş taraftarlarının protestolarına hedef olan tecrübeli futbolcu, topla her buluşmasında ıslıklandı. Siyah beyazlı camianın bu kadar büyük tepkisine rağmen Arthur Masuaku'nun kadroya alınıp oynamasını sağlayan ismin teknik sorumlu Serdar Topraktepe olduğu öğrenildi. Alanyaspor karşılaşması öncesinde yöneticilerle bir görüşme yapan Topraktepe'nin, "Takımda eksik çok. Özellikle sol kanatta oyuncu sıkıntımız var. Masuaku'yu kadroya almak zorundayım çünkü alternatif yok, o yüzden bu maç için kendisini affedin" dedi.



"OYNAYARAK FEDAKARLIK YAPTI"





Yönetim bu talebe olumlu yanıt verince Masuaku sürpriz biçimde kadroya alındı ve Bahtiyar Zaynutdinov sakatlanıp çıkmak zorunda kalınca da 70. dakikada oyuna dahil oldu. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, taraftarların ıslıklı protestoları arasında oyunu tamamlayan Masuaku ile ilgili şunları söyledi: "Taraftarların tepkilerinden dolayı oynamak istemiyordu. Ancak Bahtiyar sakatlanınca kendisini oyuna aldık. Fakat sürekli ıslıklanınca morali bozuldu, performansı olumsuz etkilendi. Bu nedenle maçtan sonra bize sitem etti. Onun için zor bir durumdu. Oynayarak fedakârlık yaptı."



