Beşiktaş'ta Arthur Masuaku için bonservis talebi!

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Arthur Masuku, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Masuaku, sezon sonu sözleşmesi biteceği için ayrılığa sıcak bakıyor. AEK yazın kapıyı çalsa da taraflar anlaşamamıştı. Bir kez daha oyuncuya talip olan Yunan ekibi, Masuaku'nun menajeri Meissa Ndiaye'yi görüşmeye çağırdı. Pazarlıklar başlarken Beşiktaş, bu transferden cüzi de olsa bonservis geliri bekliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta görev alan Masuaku, 1 gol 5 asistlik katkı sağladı.
Masuaku, sezon sonu sözleşmesi biteceği için ayrılığa sıcak bakıyor. AEK yazın kapıyı çalsa da taraflar anlaşamamıştı. Bir kez daha oyuncuya talip olan Yunan ekibi, Masuaku'nun menajeri Meissa Ndiaye'yi görüşmeye çağırdı. Pazarlıklar başlarken Beşiktaş, bu transferden cüzi de olsa bonservis geliri bekliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta görev alan Masuaku, 1 gol 5 asistlik katkı sağladı.