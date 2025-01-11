Beşiktaş'ta Arthur Masuaku için bonservis talebi!

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku Aek'in teklifi sonrası takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku için bonservis talebi!
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11 Ocak 2025 11:47
Son güncelleme 11 Ocak 2025 11:52
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Arthur Masuku, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Masuaku, sezon sonu sözleşmesi biteceği için ayrılığa sıcak bakıyor. AEK yazın kapıyı çalsa da taraflar anlaşamamıştı. Bir kez daha oyuncuya talip olan Yunan ekibi, Masuaku'nun menajeri Meissa Ndiaye'yi görüşmeye çağırdı. Pazarlıklar başlarken Beşiktaş, bu transferden cüzi de olsa bonservis geliri bekliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta görev alan Masuaku, 1 gol 5 asistlik katkı sağladı.

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