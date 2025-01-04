Beşiktaş'ta Al Musrati elde kaldı!

Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'in talip olduğu Al Musrati için yeni yönetimden onay çıkmadı.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Al Musrati elde kaldı!
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04 Ocak 2025 11:20
Beşiktaş'ta Al Musrati'nin ayrılığına yeni yönetim sıcak bakmadı. 

Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'in kadrosuna katmak istediği Al Musrati için yeni bir teklif yapılmadı. 

TEKLİFİN DETAYLARI 

Rizespor karşısında 11 başlayan Libyalı oyuncu için Suudi ekibi; 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro şarta bağlı opsiyon ve 2 milyon Euro bonusu içeren bir teklif sunmuştu. 

Al Fateh'in teklifindeki şarta bağlı opsiyonun  'Al Fateh'in küme düşmemesi halinde' devreye girecek olması sebebiyle yeni yönetim, teklifi yeterli bulmayarak artırılmasını istedi. 

Beşiktaş, bonservisine 12 milyon Euro ödenen Al Musrati'den zarar etmek istemiyor.
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