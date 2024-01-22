Beşiktaş stoperini Portekiz'de buldu: Riccieli

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Famalicao forması giyen 25 yaşındaki stoper Riccieli ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş stoperini Portekiz'de buldu: Riccieli
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22 Ocak 2024 17:41
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, stoper takviyesi için yeni bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen 25 yaşındaki stoper Riccieli, Beşiktaş'ın gündemine geldi.

FERNANDO SANTOS İSTEDİ

Haberde; Riccieli'nin birkaç haftadır Rusya, Brezilya ve Türkiye'den birçok takımın gözdesi olduğu ifade edilirken, Brezilyalı stoper için en ciddi talibin Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Öte yandan haberde; CSKA Moskova ile görüşmelerde bulunan ancak anlaşma sağlayamayan Riccieli'nin, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un özel isteği olduğu yazıldı.

Stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Riccieli, bu sezon Famalicao formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.



 
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