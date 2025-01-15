Beşiktaş, Serginho için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Viborg forması giyen kanat-forvet Serginho için düğmeye bastı. Oyuncunun hem gelişmeye açık olması hem düşük maliyeti nedeniyle bu hafta bitebilir.

Haber; Posta, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Serginho için görüşmelere başladı
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15 Ocak 2025 10:53
Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin verdiği rapora göre transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Gelecek sezonun takımını kurmaya öncelik veren Kartal, Danimarka'nın Viborg ekibinde forma giyen Serginho için görüşmelere başladı.

İspanyol ekibi Espanyol'un da takibinde olan 23 yaşındaki Yeşil Burun Adaları pasaportlu oyuncunun piyasa değeri 1.7 milyon euro.

Her iki kanat dışında 10 numara da oynayan Serginho da Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

HİÇ BOŞ GEÇMİYOR

Kanatta oynamasına rağmen 15 maçta 16 gole katkı veren (13 asist, 3 gol) oyuncu için Serdar Topraktepe'nin, "Gelişmeye çok açık" raporu verdiği de öğrenildi.

Serginho'nun Viborg ile sözleşmesi 2026 Haziran ayında sona eriyor. Beşiktaş'ın Espanyol'un devrede olması ve oyuncunun düşük maliyeti nedeniyle elini çabuk tutarak kısa süre sonra Serginho'yu İstanbul'a getireceği iddia ediliyor.

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