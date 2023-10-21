Beşiktaş Safi Çimento, 3. tura yükseldi

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Kosova'nın KH Besa Famgas takımını 40-28 yenerek, tur atladı.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı 16-11 Beşiktaş Safi Çimento'nun üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında da iyi oynayan Beşiktaş Safi Çimento, müsabakayı 40-28 kazandı.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı da 43-24 kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. tura yükseldi.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı 16-11 Beşiktaş Safi Çimento'nun üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında da iyi oynayan Beşiktaş Safi Çimento, müsabakayı 40-28 kazandı.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı da 43-24 kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. tura yükseldi.