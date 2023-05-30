Beşiktaş, rotayı Romanya'ya kırdı; 2 isim listede

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , rotasını Romanya'ya çevirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın Universitatea Craiova'nın kaptanı Andrei Ivan için resmi bir teklifte bulunacağı iddia edilmişti. Rumen basını, siyah-beyazlıların ilgilendiği başarılı futbolcu için kulübünün istediği rakamı yazdı.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Digisport'un haberine göre; Craiova Başkanı Mihai Rotaru, 26 yaşındaki sol kanat için en az 3 milyon euro istiyor. Öte yandan aynı haberde Beşiktaş'ın başka bir Rumen futbolcuya daha talip olduğu belirtildi.

HAGI'NİN PRENSİNİ İSTİYOR

Siyah-beyazlıların, Gheorghe Hagi'nin sahibi ve teknik direktörü olduğu Farul Constanta takımının genç yıldızı Constantin Grameni'ye 1,5 milyon euroluk bir teklif götürdüğü aktarıldı.

Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nde yetişen 20 yaşındaki orta saha için Rapid Bükreş'in de 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Haberde, Beşiktaş'ın teklifinin, Grameni için 2 milyon euroluk bir değer biçen Hagi'nin isteğine daha yakın olduğu vurgulandı.

Piyasa değeri 1.3 milyon euro olan Grameni, bu sezon takımı için çıktığı 38 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı.