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Beşiktaş, Premier Lig yıldızının peşinde!

Beşiktaş, Portekizli oyuncu Gonçalo Guedes için Wolverhampton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Wolves'tan yıllık 11 milyon Euro kazanıyor.

calendar 24 Temmuz 2025 08:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Premier Lig yıldızının peşinde!
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Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Jurasek gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Gonçalo Guedes'i kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. Beşiktaş Yönetimi, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 28 yaşındaki Portekizli yıldız, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.

Wolverhampton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guedes'in bonservis bedelinin 11 milyon euro olduğu öğrenildi.

Portekiz Milli Takımı'nda da 32 kez forma giyen deneyimli kanat oyuncusu, milli formayla 7 gole imza attı. Siyah beyazlı kurmaylar yıldız oyuncudan haber bekliyor.

 


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