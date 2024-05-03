Beşiktaş penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi.
Maçın 45+2. dakikasında Jackson Muleka, Rizespor yarı alanında yerde kaldı ve Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi.
Hakem Ali Şansalan VAR'da bulunan Emre Malok'u bir süre dinlese de oyunu devam ettirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci yarısında Muleka'nın pozisyonuna tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Maçın ilk yarısında "Verilmeyen" penaltı pozisyonumuz!" ifadelerini kullandı.
Maçın 45+2. dakikasında Jackson Muleka, Rizespor yarı alanında yerde kaldı ve Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi.
Hakem Ali Şansalan VAR'da bulunan Emre Malok'u bir süre dinlese de oyunu devam ettirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci yarısında Muleka'nın pozisyonuna tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Maçın ilk yarısında "Verilmeyen" penaltı pozisyonumuz!" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın paylaşımı https://t.co/1G5WtWavU8
— Sporx (@sporx) May 3, 2024
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