Beşiktaş penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi!

Beşiktaş'ta Jackson Muleka, ilk yarının uzatma dakikalarında Rizespor yarı alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan bir müddet VAR'ı dinledi ve oyunu devem ettirdi.

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Beşiktaş penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi!
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03 Mayıs 2024 20:55
Son güncelleme 03 Mayıs 2024 21:31
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi.

Maçın 45+2. dakikasında Jackson Muleka, Rizespor yarı alanında yerde kaldı ve Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi.

Hakem Ali Şansalan VAR'da bulunan Emre Malok'u bir süre dinlese de oyunu devam ettirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci yarısında Muleka'nın pozisyonuna tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Maçın ilk yarısında "Verilmeyen" penaltı pozisyonumuz!" ifadelerini kullandı.

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