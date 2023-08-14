Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'a karşılaşmada galibiyeti getiren golü 85. dakikada Gedson Fernandes attı.
Beşiktaş, mücadelede Aboubakar ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca iki kez direği geçemedi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, sezona 3 puanla başladı. Fatih Karagümrük, ilk haftada puan alamadı.
Beşiktaş, hafta arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü ile rövanş maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar ardından ligde Pendikspor'u sahasında ağırlayacak. Fatih Karagümrük, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Neftçi ile deplasmanda oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Savunmanın göbeğinde Daniel Amartey'nin yerine Necip Uysal'a görev veren Güneş, Umut Meraş'ı kulübeye çekerek kırmızı kart cezalısı olduğu için Bakü deplasmanında oynayamayan Arthur Masuaku'yu Fatih Karagümrük karşısında görevlendirdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden tecrübeli teknik adam, savunma hattını Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku'dan oluşturdu.
Orta sahanın göbeğinde Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e forma veren Güneş, hücum hattını Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan oluşturdu.
TRANSFERLER KULÜBEDE BAŞLADI
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Daniel Amartey, Ante Rebic ve Jean Onana, Süper Lig'deki ilk maça yedek başladı.
Üç oyuncu, daha önce oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında oyuna sonradan dahil olarak görev yaparken, Onana 3, Amartey 2, Rebic ise 1 kez eleme müsabakalarında forma giydi.
CENK TOSUN GERİ DÖNDÜ
Geçen sezonun son maçında ağır bir sakatlık geçirerek kamp dönemini tedaviyle geçiren Cenk Tosun, Süper Lig'in ilk haftasına yetişti.
Bir süredir takımla birlikte çalışmalara başlayan golcü oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında kulübede kendine yer buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında kadroya dahil edilmemişti.
SÜLEYMAN SEBA UNUTULMADI
13 Ağustos Pazar günü vefatının 9. yılında anılan Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı Beşiktaşlı futbolcular unutmadı.
Siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya üzerinde Seba'nın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
İki takım adına sezonun açılış maçına taraftarlar ilgi göstermedi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda doğu ve güney tribünleri tamamen boş kaldı. Kuzey ve batı tribünlerinde yer alan az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi.
İLK YARIDA TEMPO YÜKSELMEDİ
Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında tempo neredeyse hiç yükselmedi. İki takım da rakip kalede gol aradı ancak bu ataklar ciddi bir tehlike yaratmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
OLİMPİYAT'TA PENALTI KARARI
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ikinci yarısında penaltı kazandı.
47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
ABOUBAKAR İLKİ YAŞADI
Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Aboubakar, daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmişti.
REBIC OYUNA GİRDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlı takımda bu dakikada Jackson Muleka kenara geldi.
ÜST ÜSTE DİREKLER
Beşiktaş, üst üste direkleri geçemedi. 63. dakikada Aboubakar'ın pasında rakibine rağmen sağ çaprazda vuruşunu yapan Onur Bulut'un şutu kaleciden de sekerek direkten döndü.
66. dakikada ise Masuaku'nun ortasında Aboubakar'ın kafası direkten döndü. Dönen topta Karagümrük savunması topu kornere uzaklaştırdı.
GEDSON SAHNEDE!
Beşiktaş, 85. dakikada öne geçti. Bu dakikada Karagümrük ceza sahası içine gelen topta Onur Bulut, geriden gelen Gedson Fernandes'i gördü. Portekizli futbolcu, ceza yayından bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Orta sahada topla buluşan Gedson Fernandes, soldan ceza sahasına girip içeriye çevirdi. Onur Bulut'tan seken topu Muleka tamamladı. Kaleci Dituro gole izin vermedi.
18. dakikada Levent Mercan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, Masuaku'dan sıyrılıp ceza sahası dışından sağ çaprazdan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, Baniya'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Özdamar'ın penaltı kararı sonrasında 48. dakikada atışı Aboubakar kullandı. Kaleci Dituro köşeyi doğru tahmin ederek gole engel oldu.
57. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hadziahmetovic, Gedson, Masuaku üçlüsünün paslaşması sonrasında Hadziahmetovic ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluştu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Muleka şutunu çekti. Kaleci Dituro topu kontrol etti.
63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasında Aboubakar topun üstünden atlayarak Onur Bulut'a boş alan açtı. Ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcunun şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
66. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Masuaku'nun soldan gönderdiği ortada ceza sahası içinde yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Gedson Fernandes tamamlamak istedi. Savunma topu kornere attı.
85. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan arka direğe gönderdiği ortada Rebic kafayla topu indirdi. Boşta kalan topa ceza yayı üzerinden Gedson Fernandes çok sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.
Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Serkan Ok
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Feghouli, Can Keleş (Dk. 74 Nicholas), Adnan Uğur (Dk. 87 Shukurov), Rohden (Dk. 87 Samed Onur), Ljajic (Dk. 63 Mendes), Salih Dursun
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 88 Amartey), Hadziahmetovic (Dk. 77 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 62 Rebic), Aboubakar (Dk. 88 Onana)
Gol: Dk. 85 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 24 Levent Mercan, Dk. 54 Veseli, Dk. 69 Dresevic, Dk. 84 Alparslan Erdem (Teknik direktör), Dk. 90+1 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 35 Necip Uysal (Beşiktaş)
Beşiktaş'a karşılaşmada galibiyeti getiren golü 85. dakikada Gedson Fernandes attı.
Beşiktaş, mücadelede Aboubakar ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca iki kez direği geçemedi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, sezona 3 puanla başladı. Fatih Karagümrük, ilk haftada puan alamadı.
Beşiktaş, hafta arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü ile rövanş maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar ardından ligde Pendikspor'u sahasında ağırlayacak. Fatih Karagümrük, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Neftçi ile deplasmanda oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Savunmanın göbeğinde Daniel Amartey'nin yerine Necip Uysal'a görev veren Güneş, Umut Meraş'ı kulübeye çekerek kırmızı kart cezalısı olduğu için Bakü deplasmanında oynayamayan Arthur Masuaku'yu Fatih Karagümrük karşısında görevlendirdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden tecrübeli teknik adam, savunma hattını Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku'dan oluşturdu.
Orta sahanın göbeğinde Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e forma veren Güneş, hücum hattını Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan oluşturdu.
TRANSFERLER KULÜBEDE BAŞLADI
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Daniel Amartey, Ante Rebic ve Jean Onana, Süper Lig'deki ilk maça yedek başladı.
Üç oyuncu, daha önce oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında oyuna sonradan dahil olarak görev yaparken, Onana 3, Amartey 2, Rebic ise 1 kez eleme müsabakalarında forma giydi.
CENK TOSUN GERİ DÖNDÜ
Geçen sezonun son maçında ağır bir sakatlık geçirerek kamp dönemini tedaviyle geçiren Cenk Tosun, Süper Lig'in ilk haftasına yetişti.
Bir süredir takımla birlikte çalışmalara başlayan golcü oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında kulübede kendine yer buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında kadroya dahil edilmemişti.
SÜLEYMAN SEBA UNUTULMADI
13 Ağustos Pazar günü vefatının 9. yılında anılan Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı Beşiktaşlı futbolcular unutmadı.
Siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya üzerinde Seba'nın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
İki takım adına sezonun açılış maçına taraftarlar ilgi göstermedi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda doğu ve güney tribünleri tamamen boş kaldı. Kuzey ve batı tribünlerinde yer alan az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi.
İLK YARIDA TEMPO YÜKSELMEDİ
Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında tempo neredeyse hiç yükselmedi. İki takım da rakip kalede gol aradı ancak bu ataklar ciddi bir tehlike yaratmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
OLİMPİYAT'TA PENALTI KARARI
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ikinci yarısında penaltı kazandı.
47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
ABOUBAKAR İLKİ YAŞADI
Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. Aboubakar, daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmişti.
REBIC OYUNA GİRDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlı takımda bu dakikada Jackson Muleka kenara geldi.
ÜST ÜSTE DİREKLER
Beşiktaş, üst üste direkleri geçemedi. 63. dakikada Aboubakar'ın pasında rakibine rağmen sağ çaprazda vuruşunu yapan Onur Bulut'un şutu kaleciden de sekerek direkten döndü.
66. dakikada ise Masuaku'nun ortasında Aboubakar'ın kafası direkten döndü. Dönen topta Karagümrük savunması topu kornere uzaklaştırdı.
GEDSON SAHNEDE!
Beşiktaş, 85. dakikada öne geçti. Bu dakikada Karagümrük ceza sahası içine gelen topta Onur Bulut, geriden gelen Gedson Fernandes'i gördü. Portekizli futbolcu, ceza yayından bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Orta sahada topla buluşan Gedson Fernandes, soldan ceza sahasına girip içeriye çevirdi. Onur Bulut'tan seken topu Muleka tamamladı. Kaleci Dituro gole izin vermedi.
18. dakikada Levent Mercan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, Masuaku'dan sıyrılıp ceza sahası dışından sağ çaprazdan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar, Baniya'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Özdamar'ın penaltı kararı sonrasında 48. dakikada atışı Aboubakar kullandı. Kaleci Dituro köşeyi doğru tahmin ederek gole engel oldu.
57. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hadziahmetovic, Gedson, Masuaku üçlüsünün paslaşması sonrasında Hadziahmetovic ceza sahası içi sağ çizgisinde topla buluştu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Muleka şutunu çekti. Kaleci Dituro topu kontrol etti.
63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasında Aboubakar topun üstünden atlayarak Onur Bulut'a boş alan açtı. Ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan bu futbolcunun şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
66. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Masuaku'nun soldan gönderdiği ortada ceza sahası içinde yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Gedson Fernandes tamamlamak istedi. Savunma topu kornere attı.
85. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan arka direğe gönderdiği ortada Rebic kafayla topu indirdi. Boşta kalan topa ceza yayı üzerinden Gedson Fernandes çok sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.
Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Serkan Ok
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Feghouli, Can Keleş (Dk. 74 Nicholas), Adnan Uğur (Dk. 87 Shukurov), Rohden (Dk. 87 Samed Onur), Ljajic (Dk. 63 Mendes), Salih Dursun
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 88 Amartey), Hadziahmetovic (Dk. 77 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 62 Rebic), Aboubakar (Dk. 88 Onana)
Gol: Dk. 85 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 24 Levent Mercan, Dk. 54 Veseli, Dk. 69 Dresevic, Dk. 84 Alparslan Erdem (Teknik direktör), Dk. 90+1 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 35 Necip Uysal (Beşiktaş)