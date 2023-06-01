Beşiktaş, Muleka için tekliflere açık

Sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'den takıma katılan Jackson Muleka, geldiği günden bu yana Beşiktaş formasıyla beklenen performansı sergileyemedi.
Sezon başında Valerin İsmael döneminde düzenli olarak forma bulan ve üst üste 3 maçta gol atmayı başaran Muleka, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi sonrası istediği süreleri bulamamıştı.
Kongolu futbolcu, bu sezon çıktığı toplam 30 maçta 5 gol ve1 asist üretebildi. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun sezon sonunda takımdan gönderilmesi bekleniyor. Buna göre Muleka için gelen tüm tekliflerin değerlendirileceği bilgisine ulaşıldı.
Sezon başında Valerin İsmael döneminde düzenli olarak forma bulan ve üst üste 3 maçta gol atmayı başaran Muleka, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi sonrası istediği süreleri bulamamıştı.
Kongolu futbolcu, bu sezon çıktığı toplam 30 maçta 5 gol ve1 asist üretebildi. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun sezon sonunda takımdan gönderilmesi bekleniyor. Buna göre Muleka için gelen tüm tekliflerin değerlendirileceği bilgisine ulaşıldı.