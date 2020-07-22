Beşiktaş, Mirin'i yedekte tutuyor

Victor Ruiz'in gidişinin ardından Enzo Roco'ya da veda edecek olan Siyah-Beyazlılar, takıma dönecek olan Isimat-Mirin'i yedekte tutuyor

Haber; Sabah
Beşiktaş, Mirin'i yedekte tutuyor
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22 Temmuz 2020 10:37
Toulouse, sezon başında kiraladığı Isimat-Mirin'in satın alma opsiyonunu kullanmayarak oyuncuyla yollarını ayırdı. Ruiz'in gidişinin ardından Roco'ya da veda edecek olan Beşiktaş, tekrar takıma dönecek olan Mirin'i ise yedekte tutuyor.

Stopere iki transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, iyi bir teklif gelene dek Mirin'i göndermeyecek ve Fransız futbolcudan bonservis bedeli kazanacak. Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mirin, takımda kalması halinde önümüzdeki sezon için 1.2, sonraki yıl için de 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak.





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