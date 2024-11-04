Beşiktaş - Malmö maçına Alman hakem!

Beşiktaş-Malmö UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçını Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş - Malmö maçına Alman hakem!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2024 12:15
Son güncelleme 04 Kasım 2024 12:50
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçında Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakada Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak.

Tobias Reichel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Robert Schröder VAR ve Johann Pfeifer AVAR görevini üstlenecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery