Beşiktaş, Ladislav Almasi'yi gündemine aldı

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş 22 yaşındaki 1.96'lık forvet Ladislav Almasi'yi gündemine aldı

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Ladislav Almasi'yi gündemine aldı
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08 Kasım 2021 13:11
Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer girişimleri erken başlamış durumda. Birçok isimle temas halinde olan Kartal, son olarak Ladislav Almasi'yi gündemine aldı.

Kartal devre arasında kadrosuna bir forvet almayı daha düşünüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ismin Ladislav Almasi olduğu öğrenildi.

Ara transfer döneminde mali açıdan uygun, genç ve yetenekli bir golcü arayan Beşiktaş, Slovak oyuncu için kulübü Banik Ostrava ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. 22 yaşındaki genç futbolcunun bonservis bedeli 750 bin Euro. 


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