Beşiktaş Kulübü'nün yeni icra kurulu belli oldu

Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar, icra kurulu başkanlığı görevine devam edecek.
Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu şu şekilde:
İcra kurulu başkanı: Ahmet Mesut Urgancılar
İcra kurulu başkan vekili: Seçil Aygül
Üyeler: Ceyhun Kazancı, Cenk Sümer, Burcu Alikadıoğlu, Erdem Şatıroğlu, Ahmet Ateş, Ebru Gültekin, Bülent Ülgen
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar, icra kurulu başkanlığı görevine devam edecek.
Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu şu şekilde:
İcra kurulu başkanı: Ahmet Mesut Urgancılar
İcra kurulu başkan vekili: Seçil Aygül
Üyeler: Ceyhun Kazancı, Cenk Sümer, Burcu Alikadıoğlu, Erdem Şatıroğlu, Ahmet Ateş, Ebru Gültekin, Bülent Ülgen