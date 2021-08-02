Beşiktaş Kulübü'nün yeni icra kurulu belli oldu

Beşiktaş Kulübü, yeni icra kurulu hakkında açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Kulübü'nün yeni icra kurulu belli oldu
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02 Ağustos 2021 18:46
Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar, icra kurulu başkanlığı görevine devam edecek.

Beşiktaş Kulübünün yeni icra kurulu şu şekilde:

İcra kurulu başkanı: Ahmet Mesut Urgancılar

İcra kurulu başkan vekili: Seçil Aygül

Üyeler: Ceyhun Kazancı, Cenk Sümer, Burcu Alikadıoğlu, Erdem Şatıroğlu, Ahmet Ateş, Ebru Gültekin, Bülent Ülgen


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