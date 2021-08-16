Beşiktaş kadro dışı bıraktı, Ljajic tepki gösterdi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.





ADEM LJAJIC'TEN FLAŞ BİR TEPKİ GELDİ

BOLOGNA'NIN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Yeni sezon takım planlamasını titizlikle sürdüren'ta kadro dışı kararı alındı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Sırp oyuncu, kulüp bulamamasının ardından kadro dışı bırakıldı. 29 yaşındaki futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istemediğini iletti ve bu nedenle kadro dışı kaldı.Kadro dışı kararının açıklanmasının ardından Sırp futbolcu Instagram hesabından paylaşım yaptı. Ljajic paylaşımında, "" şeklinde bir mesaj yolladı.Yıllık 3.2 milyon Euro maaş alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Bologna, "Maaşının 300 bin Euro'sunu karşılayalım" teklifini iletmiş ancak reddedilmişti.Beşiktaş'ta Ljajic'ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılması planlanıyor.