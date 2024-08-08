Beşiktaş istedi, Napoli'den David Neres sürprizi geldi

Napoli, Beşiktaş'ın da gündeminde olan David Neres'i kadrosuna katmak için 23 milyon euro bonservis bedeliyle görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş istedi, Napoli'den David Neres sürprizi geldi
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08 Ağustos 2024 13:02
Son güncelleme 08 Ağustos 2024 13:16
İtalya Ligi takımlarından Napoli, teknik direktör Antonio Conte'nin talebi üzerine Benfica'dan David Neres'in transferi için görüşmelere başladı.

İtalyan basını, 27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için Napoli'nin önemli bir adım attığını duyurdu.

Napoli'nin David Neres ile 2.2 milyon euro maaş üzerinden 5 yıllık anlaşma sağladığı duyuruldu.

Benfica ile Napoli arasındaki gförüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, 23 milyon euro gibi bir bonservis bedeli üzerinden imzaların atılabileceği vurgulandı.

David Neres sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve on numara olarak da forma giyebiliyor. Etkili sol ayağıyla dikkat çeken oyuncunun takımıyla 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SÜPER SKORER

Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 281 maçta 74 gol atıp 69 asist yaptı.

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